PS5 Pro annunciata ufficialmente da Sony con data d’uscita prezzo e specifiche tecniche

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 10 settembre 2024)Interactive Entertainment ha appena annunciatoPS5 Pro, condividendo inoltre la, ile ledella nuova console, contraddistinta da un SSD di 2TB. Nel corso dell’evento annunciato appena poche ore fa dal colosso giapponese, Mark Cerny ha rivelato che PlayStation 5 Pro verrà rilasciata il 7 Novembre 2024 alconsigliato di 799 Euro senza lettore Blu Ray per leggere i dischi fisici e senza base per metterla in verticale. I giocatori interessati al lettore potranno acquistarlo separatamente ad undi 120 Euro. Dopo i tanti rumor che hanno inondato il web nelle scorse settimane,ha deciso di annunciarePS5 Pro, affidandosi nello specifico a Mark Cerny per spigare nel dettaglio tutte le novità principali che caratterizzeranno il nuovo hardware.