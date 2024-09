Paghe troppo basse mancano 500 autisti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) In Emilia-Romagnaoltre 500di mezzi pubblici, e quelli che ci sono "stanno andando via". Del resto "con stipendi di ingresso di 1.100 euro è quasi impossibile che questo settore diventi attraente". Un settore, quello del trasporto pubblico, nel quale oltre a fare i conti cone poco personale emerge sempre più il fenomeno delle aggressioni a bordo. A tracciare il quadro della situazione sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Faisa-Cisal, che, in occasione della giornata nazionale di sciopero, anche a Bologna promuovono un sit-in sotto la Regione per chiedere il rinnovo del contratto nazionale.