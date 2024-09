Non c' è due senza tre | Giovanni Manetti resta alla guida del Chianti Classico

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 10 settembre 2024) Viticoltori, vinificatori e imbottigliatori del Gallo nero tutti d'accordo nel confermarepresidenza, che nel triennio 2024/2027 si appa dare il via al suo terzo mandatodel Consorzio del. Il consiglio di amministrazione ha dato nuovamente fiducia, lo scorso 9 settembre (e per acclamazione), all'imprenditore di Panzano, cavaliere del lavoro dal 2021. Lo ha fatto nell'anno in cui la denominazione toscana, da oltre 200mila ettolitri di vino annui, festeggerà il centenario. Risale, infatti, al maggio 1924 la decisione di 33 padri fondatori, riuniti a Radda in, di associare un simbolo visivo al vino che volevano tutelare e promuovere, scegliendo il Gallo nero come emblema. Gli obiettivi del terzo mandatoè chiamato a completare, seguendo la logica della continuità, una serie di obiettivi.