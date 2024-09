Moussa l’incrocio con un’auto e la fuga in bici | Voleva nascondersi Il killer immortalato da una telecamera 20 minuti dopo aver ucciso Sharon

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Terno d’Isola (Bergamo), 10 settembre 2024 – Pedala nel buio. È la notte dell’omicidio, tra il 29 e il 30 luglio.Sangare ha appena accoltellato con quattro fendentiVerzeni, 33 anni, vittima scelta in modo casuale. Una ragazza a lui sconosciuta, incontrata mentre lei ascolta la musica con le cuffiette. Scruta il cielo e guarda le stelle,, mentre cammina sulla strada del rientro a casa, in via Merelli. Sangare spinge con forza sui pedali, si allontana da via Castegnate, a Terno d’Isola. È l’una, 12e 19 secondi: sono passati 22dal delitto quando il giovane, nato a Milano da una famiglia del Mali, senza un lavoro, reo confesso dell’omicidio, vieneda unaalla rotatoria di via XXV Aprile, a Chignolo d’Isola. Arriva da via Castegnate, incrociae si ferma brevemente prima di scattare a tutta velocità.