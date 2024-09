Milan troppi goal subiti? Paulo Fonseca ha la soluzione e occhio a Matteo Gabbia…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 10 settembre 2024)ha lavorato tanto aello sulla fase difensiva e il tecnico ha laanche alla cartaGabbia Difesa più arretrata e meno spinta in avanti. Sono queste le parole d’ordine diper provare ad arginare il problema deidurante le prime tre gare di campionato (ben 6 reti incassate in 3 partite). Il tecnico portoghese sta per giocarsi il futuro in questo trittico di sfide contro Venezia, Liverpool e Inter e per l’occasione ha deciso di cambiare qualcosa in difesa. Nella preparazione durante la sosta nazionali, l’allenatore del Diavolo ha lavorato molto con Davide Calabria ed Emerson Royal. I due, infatti, non dovranno spingere in avanti, ma aiutare la difesa in fase di copertura.