Maltempo meteorologo | A metà settembre sarà già autunno

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – L'è già alle porte. Secondo le previsioni meteo tra due giorni le temperature scenderanno in picchiata. La neve a quote relativamente basse in settimana, poi, metteranno la parola fine alla stagione più calda. "Già giovedì è in arrivo la prima perturbazione autunnale contenente aria fredda, proveniente dal Nord Europa. Colpirà soprattutto le L'articolo: “Agià” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.