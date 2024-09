L' orologio dello Zeus di Kaos è un epico Casio dorato che fa sempre la sua figura come Jeff Goldblum

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 10 settembre 2024) I giochi di parole potrebbero facilmente sprecarsi, divino, eterno,. Fatto sta che in quella bella sorpresa di fine estate che è statasu Netflix, lodisi è ritrovato a condividere i riflettori con un altro protagonista dal carisma incontestabile: il suo, il segnatempo del padrone dell'Olimpo. Ovvero unVintage, codice A159WGEA-1EF per la precisione, al centro della scena praticamente dal minuto 1 della serie. Già, tra tutti gli orologi disponibili sulla faccia della Terra, lodinon ha dubbi nello scegliere questa opzione da meno di 60 euro complessivi. Sarà per il cinturino in acciaio Inox iper pratico, sarà per la leggerezza, la versatilità, la resistenza all'acqua.