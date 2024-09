Le sfilate di New York rilanciano il caschetto | l’American Bob è il taglio cult 2025

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 10 settembre 2024) French bob? Italian Bob? Domande sbagliate. Il nuovo bob è americano, a tutti gli effetti. Per le tendenze capelli 2024si potrà parlare di American Bob. Quelche ledi Newdella primavera/estatehanno deciso di rilanciare. In tutta la sua semplicità e naturalezza. In tutta la sua leggerezza e spensieratezza. Uncorto e pari, per lo più senza frangia. Da portare con grande disinvoltura, mentre si percorrono le strade della Grande Mela. O di qualsiasi città del mondo. Le nuove regole delarrivano da NewLedi NewP/Eun grande. Uncapelli base, molto amato. Ilcorto e pari.