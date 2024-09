Le burgundy lips sono un must have autunnale | lo dice anche Emily in Paris

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Caschetto scuro e: il nuovo shooting di Lily Collins nei panni diinha vibes super bold e autunnali. L’attrice di una delle serie di fama mondiale, punta di diamante di Netflix, è volata insieme al resto del cast a Roma proprio in questi giorni. E tutto il cast ci ha regalato degli scatti pazzeschi, di perfetta inspo. Infatti,la protagonista della serie, in quanto trend setter, con questo completo in pelle e un taglio audace, porta questa combo labbra molto elegante e d’effetto. Le, ilTutto il cast riunito ha infatti sfoggiato i suoi abiti migliori. Sebbene ci insospettisca la mancanza di Alfie, non possiamo distogliere lo sguardo dalla bellezza ed eleganza dei protagonisti.