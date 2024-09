Il Porto di Pisa debutta al Cannes Yachting Festival 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre– Dal 10 al 15 settembre, nel cuore della Costa Azzurra, per la prima volta ildiprenderà parte al, il più importante salone europeo dedicato alla nautica. Il salone, con oltre 700 imbarcazioni esposte e decine di migliaia di visitatori attesi, è un appuntamento imperdibile per gli appassionati del settore e per i principali attori dell'industria nautica. Questa vetrina di livello mondiale è un'occasione unica per ildidi mostrare le sue eccellenze e rafforzare la sua presenza nel panorama internazionale.