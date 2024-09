Il 4-3-3 che farebbe al caso del Napoli scozzese di Conte Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D'Angelo. McTominay ha tempi di inserimento da attaccante, Gilmour sa palleggiare a due tocchi e aggredire in ogni zona del campo. E allora l'ipotesi 4-3-3 potrebbe tornare di moda da queste parti, anche se in maniera differente. Conte sta utilizzando nei tre centrali arretrati sempre un terzino, Di Lorenzo. E quel lavoro può farlo anche Olivera. Giocando a 4 dietro con entrambi, a turno uno potrebbe spingere mentre l'altro rimanere bloccato per garantire sempre una difesa a tre come adesso, e il Napoli potrebbe godere di più forza in mezzo al campo con i centimetri e i muscoli di Anguissa e McTominay ai i lati di Lobotka. In questo modo, anche lo slovacco tornerebbe ad d avere meno campo da coprire e un raggio d'azione diverso nell'impostazione.