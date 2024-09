I nuovi iPhone 16 sembrano nati per i content creator

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di martedì 10 settembre 2024) Nell’epoca in cui il contenuto verticale la sta facendo da padrone, le nuove funzioni dell’16 non potevano che andare verso quella direzione specifica. Ed è così che, nel corso dell’evento di presentazione dei device a Cupertino, sono state svelate alcune caratteristiche dell’16 chequasi voler trasformare qualsiasi cliente del device Apple in una sorta die di contenuti di ultima generazione. A partire da una novità importantissima: il tasto laterale di controllo della fotocamera. Insomma, nessuna acrobazia assurda per realizzare selfie: basterà premere sulla nuova appendice collocata in basso a destra lungo la cornice dello smartphone per regolare sia la fotocamera frontale, sia quella posteriore.