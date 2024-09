Genoa vs Roma | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 10 settembre 2024) Gara valida per la quarta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Il buon momento dei liguri si scontra la necessità dei giallorossi di risalire dai bassifondi della classifica.vssi giocherà domenica 15 settembre 2024 alle ore 12.30 presso lo stadio Ferraris.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nonostante un reparto d’attacco rinnovato, visto le partenze di Retegui e Gudmundsson, i rossoblù sono partiti benino, bloccando all’esordio l’Inter sul 2-2, per poi vincere di misura a Monza, ed infine scivolare davanti al proprio pubblico contro il Verona per 2-0. L’inizio dei giallorossi è stato sottotono, non in linea con le aspettative. Prima il pareggio incolore per 0-0 in casa del Cagliari, quindi il ko casalingo contro l’Empoli, e poi il pari strappato a Torino contro la Juventus.