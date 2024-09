Elizabeth Olsen ha parlato di un possibile ritorno di Wanda

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Il prossimo grande progetto dei Marvel Studios nel franchise del Marvel Cinematic Universe sarà Agatha All Along, la serie Disney+ che riprenderà gli eventi diVision e seguirà la storia continua della strega di nome Agatha Harkness (Kathryn Hahn). Agatha è stata vista l’ultima volta intrappolata nell’incantesimo cheMaximoff) ha lanciato su Westview, New Jersey; nel frattempo,Maimoff ha avuto una sanguinosa caduta in disgrazia come Scarlet Witch in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, che si è conclusa con la sua apparente dipartita.ha risposto a delle domande su cosa riserva il futuro ada quando Doctor Strange 2 è uscito nel 2022 e, nella sua ultima intervista,ha chiarito che se i Marvel Studios riuscissero a rimettersi in sesto, lei sarebbe disposta a tornare per altre interpretazioni di Scarlet Witch.