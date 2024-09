Effetto-Kamala già svanito Il sondaggio sul New York Times | clamoroso ribaltone negli Usa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Cade l'ultimo tabù:Harris adesso arranca anche nel voto popolare. Secondo l'ultimodiffuso da Newe Siena College poll, il candidato repubblicano è in vantaggio di un punto a livello nazionale. The Donald, tra gli elettori che probabilmente si recheranno a votare martedì 5 novembre, raccoglie il favore del 48% degli americani contro il 47% della vicepresidente uscente. Il vantaggio dell'ex presidente diventa di due punti, invece, se ad essere prese in esame sono le intenzioni di voto dei soli elettori registrati. Alla vigilia del dibattito televisivo tra i due sfidanti – che andrà in scena domani al National Constitution Center di Philadelphia e sarà trasmesso sulla Abc – si tratta di una pessima notizia per Harris.