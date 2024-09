Eccellenza \ La prima è andata | sette vittorie e un pari nelle Marche

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 10 settembre 2024)ed un pareggio per tagliare il nastro del 2024-2025. Trasferte vincenti per K Sport, Maceratese, Montefano e Chiesanuova. Matelica a parte, tutte a secco le altre novità del campionato Vallesina, 9mbre 2024 – È suonato il gong. L’eco dellagiornata del nostro massimo campionato, si è diramato lungo tutta la regione comportando ladomenica da ‘punti’ della stagione. Ne hanno fatti tre,rispettive quattro trasferte, K Sport Montecchio, Maceratese, Montefano e Chiesanuova. Nella dose del solito equilibrio che le protagoniste hanno prestato al primo impegno di campionato, si sono riflettute molte delle indicazioni che conoscevamo già a riguardo della categoria. Non a caso, Urbania, Tolentino e Atletico Mariner, sono uscite sconfitte scoprendo il fianco una sola, letale, volta. Tutte e tre, subendo la sconfitta interna solo per 1-0.