Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) Jonathanha stregato siache. La prossima estate può dunquere un granded’Italia sul mercato per assicurarsi il centravanti canadese. NO PRECLUSIONI –non ha preclusioni: anche la Serie A può essere un campionato appetibile per il suo futuro. Il centravanti canadese, recordman di gol nella storia del Canada (29), ha stregato siache. Le due super big del calcio italiano, scrive Tuttosport, potrebbero duellare per assicurarsi le prestazioni del giocatore del Lille, il quale dovrebbe lasciare a scadenza di contratto nel giugno 2025. Un’occasione quasi irripetibile, visto che il giocatore nato a Brooklyn, ma cresciuto a Ottawa, ha una valutazione di circa 50 milioni di euro.