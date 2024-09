Da PitCrew a concorrente | Megui Yeillow è ora una queen di Drag Race España

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 10 settembre 2024) La quarta stagione diha scritto la storia del franchise dato che per la prima volta uner è diventato. Questa è la storia di Guillermo Flores che ha fatto parte del cast delladella versione spagnola per tutte e tre le edizioni regolari e per quella All Stars. Alla fine, a forza di assistere le, lo è diventato pure lui. Il suo nome d’arte è. Nel suo video di presentazione ha dichiarato di essere la “regina palestrata” e di essere bravissima a fare “addominali, panca, bicipiti e ballare”. Le vibes da prima eliminata ci sono tutte, ma pazienza.è stata annunciata comeufficiale della quarta stagione ma, nonostante conosca bene il meccanismo e il cast fisso, non avrà favoritismi (al contrario delle madrelingua inglesi che stanno attualmente partecipando a Global All Stars).