Cosa rischiano i minori nell’era dell’intelligenza artificiale | come proteggerli

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 10 settembre 2024) Anche se non tutti ne siamo ancora pienamente consapevoli, viviamo in un’era digitale nella quale l’intelligenzasi muove a pieno titolo nei nostri contenuti e nel mondo che ci viene condiviso, in quest’ottica non si possono tralasciare i nuovi rischi e la sicurezza online dei bambini, e più in generale il rapporto tra l’AI e. Se l’avvento della tanto attesa (ma anche temuta) intelligenzaha lasciato interdetti molti adulti, va detto che i nostri figli, più curiosi quanto più avvezzi ai cambiamenti, possono essere attratti da queste tecnologie dalle innegabili potenzialità. Tuttavia i benefici che emergono dall’usopossono essere pari ai rischi.