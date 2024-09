Connessione e computer ai più bisognosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Torna, per il terzo anno consecutivo, il progetto “ImPatto Digitale”: offre une una buonaInternet ai ragazzi in situazione di difficoltà in modo non si sentano isolati e tagliati fuori dal mondo. In questi giorni i genitori si affrettano ad acquistare cartelle e materiali per i loro figli. Solo che se i ragazzi hanno bisogno di un, i costi da affrontare diventano importanti. Il progetto è stato avviato subito dopo la pandemia dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi su impulso di Fondazione Cariplo e “Impresa Sociale Con i Bambini” e vuole superare le difficoltà di isolamento tecnologico. L’iniziativa è interamente gratuita per le famiglie, che possono fare richiesta collegandosi all’indirizzo https://percorsiconibambini.it/impattodigitale/scheda-progetto/.