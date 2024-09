Chi è Patrizia Groppelli e il suo rapporto con Alessandro Sallusti

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 10 settembre 2024) Autentica e senza peli sulla lingua. Così è, imprenditrice, scrittrice e opinionista da tempo protagonista dei salotti televisivi con la sua lingua diretta e tagliente, con la quale non fa sconti a nessuno. Tra le tante cose è anche protagonista della cronaca rosa: prima per il tradimento dell’ex marito Dimitri Kunz d’Asburgo Lorena, discendente degli Asburgo, e poi per le seconde nozze con. Chi èe perché è famosa Classe 1973,è nata e cresciuta a Milano. Padre italiano, madre svizzera e studi dalle suore Orsoline. Ha una sorella di nome Allegra, alla quale è molto legata. Per un periodo si è divisa tra l’Italia e gli Stati Uniti: si è laureata in Marketing a Miami.