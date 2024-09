Calhanoglu | Inter? Avevo ricevuto offerte! Pallone d’Oro orgoglio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024)si è espresso sul suo futuro parlando direttamente dalla Turchia. Il regista dell’poi è apparsoso dopo la nomina al– Hakan, dopo la vittoria della sua Turchia contro l’Islanda, ha risposto così alla domanda sul: «Quando si tratta di me, ci sono sempre critiche, cerco di fare orecchie da mercante. Non per sembrare sfacciato, ma dopo 21 anni, un giocatore turco è nuovamente tra i candidati al, ne sonoso. Dopotutto sostengo il mio Paese nel miglior modo possibile. Questo è sempre stato il mio obiettivo, l’ho detto tante volte».sul futuro all’e sugli obiettivi in Nazionale FUTURO – Poinon nasconde lericevute da altri club: «Honei mesi scorsi, madetto che sarei rimasto all’e che non avrei lasciato l’