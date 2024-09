Attenzione alle biciclette elettriche Sarzana controlli di polizia sui requisiti tecnici

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 –in arrivo, a, sui velocipedi a pedalata assistita, in pratica le. Lalocale fa infatti sapere che ci sarà una maggiora queste due ruote ormai molto diffuse, in particolare a seguito del fatto che è stata riscontrata circolazione di veicoli non conformi. Proprio una bici elettrica con caratteristiche tecniche diverse da quelle fissate dnorme (soprattutto in materia di velocità massima possibile), è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Per cui sono attualmente in corso sul territorio comunalespecifici, finalizzati a verificare la regolarità dei mezzi a due ruote, secondo quanto previsto dal codice della strada.