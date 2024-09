Atletico Ascoli buon punto e tante certezze

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Il giorno dopo il pareggio contro la Samb, in casaci si è interrogati sulla bontà del primostagionale ottenuto comunque contro una squadra forte. Detto che il grande caldo ha influito sulle capacità delle due squadre di esprimersi al meglio, l’è sembrato più in palla e più capace di far girare il pallone velocemente alla ricerca del varco giusto per trovare la via della rete. Con Jonathan Ciabuschi in campo dal primo minuto si è preferito alzare il pallone per cercare il suo colpo di testa ma il bravo Johnny stretto nella morsa tra Pezzola e Gennari ha fatto fatica. In realtà il pericolo maggiore creato dai bianconeri è arrivato nei primissimi minuti con palla a terra grazie all’incursione di Minicucci e radente in area dove proprio lo stesso Ciabuschi è stato anticipato d’un soffio dalla scivolata decisiva di Gennari.