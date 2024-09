Zelensky a Cernobbio | presentato un piano per la fine della guerra

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nel suo discorso al Forum Ambrosetti disul lago di Como il presidente ucraino Volodymyrhaun nuovoper mettereallacon la Russia. Ha sottolineato l’importanza di rafforzare il supporto militare occidentale, con un appello specifico a paesi come gli Stati Uniti e l’Italia per la fornitura di armi e sistemi di difesa avanzati. Durante il suo intervento,ha anche discussopossibilità di riprendere i negoziati, mantenendo però fermo il principio di non cedere territori. La strategia diper la pace Ildisi concentra su diverse aree chiave. Prima di tutto, mira a ottenere il pieno sostegno dei partner occidentali, in particolare degli Stati Uniti, che sono sotto campagna elettorale per le presidenziali del 5 novembre.