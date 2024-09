Una Carrera a metà Coppa Terme vince la Mora Poi lo stop per la pioggia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Imola, 9 settembre 2024 – Vincono lae la. Nella domenica più attesa, quella del compleanno numero 70 della, è stata gioia aper gli appassionati che attendevano da un anno questo appuntamento. Se in tarda mattinata infatti è stato possibile disputare la, nel pomeriggio lanon ha mai dato tregua in città, e ha così costretto l’organizzazione a spostare l’Autopodistica a domenica prossima. La comunicazione è arrivata a una manciata di minuti dalle 17, ma appariva ormai chiaro da ore che sarebbe stato impossibile correre sull’asfalto fradicio delle strade del centro. Il Comune ha sperato che le previsioni meteo di sabato, che ultimamente definire attendibili è un esercizio più che eufemistico, lasciassero uno spiraglio di sereno almeno nelle ore centrali della giornata, ipotizzando così una partenza in anticipo, tra le 16.30 e le 17.