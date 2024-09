Un posto al sole trama 9 settembre 2024 | l' iniziativa di Silvia

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ad Unal, come svela ladi lunedì 9, prenderà un'importanteper aiutare Guido e Mariella a salvare il loro matrimonio. Di recente, la Graziani si è ritrovata a consolare la Altieri, dopo la decisione di Del Bue di lasciare la loro casa per trasferirsi nell'appartamento lasciato libero da Michele. Il vigile, in particolare, ha perso la testa per la sua vecchia amica Claudia Costa con cui ha tradito la moglie. Tuttavia, nonostante anche lei provi dei sentimenti per Del Bue, la donna ha deciso di lasciare Napoli per andare a vivere a Roma e ha invitato Guido a prendersi del tempo per fare chiarezza nel suo cuore. Claudia, però, proprio quando il vigile e sua moglie saranno sempre più distanti, tornerà nella vita dell'uomo e questa novità farà preoccupare