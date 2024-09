Ultime Notizie Roma del 09-09-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in apertura il maltempo uno di ritornato ha proseguito la propria corsa lambendo un condominio e sradicando i pannelli solari e lanciandoli verso altri Pala stiamo parlando della doppia tromba d’aria a Salzano detriti scagliati a distanza primi danni del maltempo anche in campagna dove vive un allerta meteo di colore arancione tragedia sfiorata a Napoli dove il vento forte stamattina ha causato il crollo di un grosso albero via Bernini una strada dove il transito di auto è assai costante cronaca non si ferma l’ondata di nelle corsie degli ospedali pugliesi ieri un ragazzo di 18 anni aveva aggredito con calci pugni personale infermieristico nel pronto soccorso del Policlinico Riuniti di Foggia compila 19 anni per qualche mese raggiunto al pronto soccorso per uno sta oggi la conferma del suo ...