Solinas | Partito sardo d’Azione vivace cambio casacca è tradimento voto

(Di lunedì 9 settembre 2024) CAGLIARI – “Ilè più vivo eche mai”: lo dichiara all’Ansa il segretario ed ex governatore della Sardegna, Christian, a poche ore dall’ufficializzazione, stamattina a Roma, del passaggio dei tre consiglieri regionali Piero Maieli, Gianni Chessa e Alfonso Marras, eletti con ildei Quattro Mori alle regionali di febbraio, nel gruppo di Forza Italia. Salto che sancisce la sparizione dei sardisti dai banchi dell’opposizione nell’emiciclo di via Roma. “In oltre un secolo di storia ha conosciuto scissioni e abbandoni ben più significativi – ricorda il segretario – di qualche eletto che nella sua vita politica non è certo nato sardista e nelha solo fatto uno scalo tecnico quando ha intravisto la possibilità di ottenere qualcosa”.