Principesse si diventa insomma

(Di lunedì 9 settembre 2024) Capelli neri, occhi azzurri, sorriso smagliante. Nata nel 1984 a Danderyd, Sofia Hellqvist è la seconda di tre sorelle di una famiglia borghese. La bella principessa, con la sua semplicità e il suo passato “sexy”, è riuscita dove altre fanciulle non sono arrivate: da commoner, senza una goccia di sangue blu, ha fatto capitolare perdutamente il principe Carl Philip, ovvero Carlo Filippo, terzogenito del re Carlo XVI Gustavo di Svezia. Più di lei solo Mette-Marit di Norvegia, arrivata a corte con un figlio avuto da un ex compagno non proprio specchiato. Prima dell’incontro con il marito, Sofia di Svezia era stata modella di intimo, protagonista di un reality svedese con tanto di bacio saffico con una concorrente, Paradise Hotel, e anche insegnante di yoga a New York.