Presentazione iPhone 16 | dove guardare l’evento

(Di lunedì 9 settembre 2024) L’attesa per ladei nuovi16 è finalmente terminata. Ogni anno, Apple organizza uno dei più grandi eventi del settore tecnologico, svelando i suoi ultimi prodotti e innovazioni. Il lancio degliè sempre uno dei momenti clou edi quest’anno non farà eccezione. Se vuoi saperee come vedere in diretta ladei nuovi16, sei nel posto giusto. La serie16 sarà presentata il 9 settembre16: quando si terrà? Apple ha ormai stabilito una tradizione consolidata per i suoi eventi di lancio, solitamente previsti per settembre. Ladei nuovi16 sarà trasmessa in diretta mondiale e chiunque potrà seguirla online. La data delè fissata per oggi 9 settembre, alle ore 19:00 (ora italiana). Preparati a scoprire tutte le novità direttamente dal Steve Jobs Center di Cupertino.