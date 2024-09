Palladini | Prendiamo il punto Seccardini | Vicini al colpaccio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 9 settembre 2024) Volti sorridenti a fine gara, tanto fair-play in campo e tutti soddisfatti in sala stampa. "questocon soddisfazione – ha ammesso il tecnico rossoblù Ottavio– Mi è piaciuto l’atteggiamento della squadra, lo spirito di sacrificio e abnegazione dei ragazzi che non hanno concesso nulla all’Atletico Ascoli, squadra organizzata e che fa girare tanto il pallone. Sicuramente abbiamo ancora tanto da lavorare anche perché in fase di costruzione abbiamo fatto davvero poco. Non era facile anche per colpa del grande caldo. Però se poi non ti sacrifichi nel rincorrere gli avversari, nel coprire gli spazi e nel contrastare, queste gare rischi di perderle. Come gara d’esordio possiamo essere soddisfatti. In mezzo credo che Candellori abbia fatto un buon lavoro non facendo rimpiangere Guadalupi.