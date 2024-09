Nubifragio con danni | strade bloccate e case allagate e stazioni chiuse

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2024) Maltempo nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre, un fronte temporalesco di notevole ha attraversato Roma e l’area dei Castelli Romani, portando con sé piogge torrenziali e temporali di forte intensità. Il fronte temporalesco ha raggiunto il Lazio intorno alle 23, prima nella zona Nord colpendo la Tuscia e poi scendendo verso Sud e arrivando in provincia di Roma per poi colpire Latina e Frosinone. Poco dopo la mezzanotte si sono registrate le prime precipitazioni, ma è stata dall’una in poi che la situazione è decisamente peggiorata nella zona della Capitale. La pioggia è stata copiosa e violenta e accompagnate da fulmini e raffiche di vento particolarmente forti che hanno causato anche dei