Maltempo non è finita Seconda perturbazione | sarà autunno Ciclone crollo termico nubifragi e neve

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 settembre 2024 –in tutta Italia con forti precipitazioni e netto calo delle temperature. Un vero e proprio assaggio dicon allerta arancione in 8 regioni, gialla in 15. Temporali su Toscana e Lombardia. Violentoo su Roma, allagamenti e alberi caduti. Dispersi 4 alpinisti sul versante francese del Monte Bianco. L’intensache ha colpito il Centro Nord, nelle prossime ore scivolerà lungo lo Stivale e farà piovere diffusamente al Centro Sud con precipitazioni che potranno risultare abbondanti su Campania, Abruzzo, Molise, Calabria tirrenica e Sicilia.in Toscana, caduti 150mm di pioggia in 12 ore. La rabbia, i danni e le previsioni per le prossime ore LaPoi migliorerà, ma la treguabreve. Dopo questa fase diinfatti - annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.