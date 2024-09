Maltempo divieto di balneazione nei comuni di Follonica e Scarlino I tempi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024)(Grosseto), 9 settembre 2024 – Sono stati emessi divieti dineidi., in provincia di Grosseto. Il sindaco di, Matteo Buoncristiani, ha firmato un'ordinanza vigente da oggi, lunedì 9 settembre, fino a tutta la giornata di domani, martedì 10. «Si rende opportuna - spiega - a causa dell'evento meteo che ha riversato in mare detriti e materiali di vario genere che potrebbero aver reso le acque non salubri, e pertanto non idonee allalungo la costa». «Le forti piogge di domenica sera - ha detto invece il sindaco diFrancesca Travison - hanno portato all'apertura del servizio di piena per il canale Allacciante e il fiume Pecora. Entrambi i corsi d'acqua sfociano in mare e stanno portando terra, sabbie e scarti di vegetazione.