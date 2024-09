Israele-Italia Saviano o Il diavolo veste Prada? La tv del 9 settembre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Per la prima serata in tv, lunedì 9su RaiUno alle 20.45 si potrà vedere la partita di calcio tra. Seconda partita del ciclo Uefa di Nations League 2024/25, del gruppo A2 insieme alle nazionali di Francia, Belgio e. In diretta dalla Bozsik Arena di Budapest, telecronaca di Alberto Rimedio, commento tecnico di Daniele Adani, a bordo campo Tiziana Alla, interviste di Andrea Riscassi e Fabrizio Tumbarello. In studio Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccio. Il pre-partita inizierà alle 20.30. Su RaiDue alle 21.20 prende il via “Storie di donne al bivio”, condotto da Monica Setta. Quattro donne della politica, dell’attualità, della cultura o dello spettacolo raccontano il loro momento di svolta e le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Insider Faccia a faccia con il crimine”.