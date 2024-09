Israele-Italia Kean | Voglio far parlare il campo Buffon fondamentale per noi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) “Mi sono sempre fatto trovare a disposizione, ma l’anno scorso ho avuto tanti infortuni. Ora è importante farsi trovare pronto”. Lo ha detto a Rai Sport l’attaccante azzurro Moise, autore del secondo gol nella vittoria dell’per 2-1 suin Nations League. “Se può essere la stagione della svolta per me? Preferisco faril– ha aggiunto il centravanti -. Con la Fiorentina sono partito bene, il gruppo mi ha accolto in modo positivo e il mister (Palladino, ndr) conta su di me”. Poi ancora: “Spalletti mi ha dato una possibilità oggi e per me era importante ricambiare la fiducia. Siamo un gruppo unico e grande. La presenza di? Gigi èper questa squadra, è un campione e i suoi consigli vanno sempre ascoltati. Mi conosce da quando ho fatto i primi passi con la Juventus e lo ascolto molto”, ha concluso