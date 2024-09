Il problema di Porta a Porta? Soffre per l’orario in cui va in onda Spero ci siano buoni film che facciano da traino | parla Bruno Vespa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Questa sera spazio alla Nazionale di mister Spalletti, da domani alle 20.30 su Rai 1 in access prime time, dopo il “Tg1” e prima di “Affari Tuoi“, il ritorno di “Cinque Minuti” e in secserata di ““. Al debutto non ci sarà Giorgia Meloni (“verrà quando avrà qualcosa da dire, immagino quando saprà le deleghe di Fitto”), nella prima puntata tra gli ospiti Giovanni Costantino, amministratore delegato di Italian Sea Group, per approfondire la vicenda dell’affmento del Bayesian. “Poi ricorderemo Mike Bongiorno, con Daniela. In seguito avremo Stefano De Martino. Abbiamo invitato Schlein e il resto dell’opposizione con lo scrupolo che ci caratterizza.