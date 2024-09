Il Napoli di De Laurentiis e…l’avvocato Grassani

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ildi DeeSu Radio CRC, nel corso della trasmissione ‘A Pranzo con Umberto Chiariello’, è intervenuto l’avvocato Mattia. Di seguito le sue dichiarazioni. “La prima volta che mi ha chiamato Deera un venerdì sera, dopo il finale di stagione in cui ilperse lo spareggio con l’Avellino. Iliniziò una serie di ricorsi con società di Serie B che sembravano non avere conti in regola: ricorsi che non andarono bene. Demi chiamò con Pierpaolo Marino e mi disse che voleva voltare pagina e smetterla di fare ricorsi, ma vincere la categoria sul campo”.