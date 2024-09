Il designatore Rocchi incontra gli allenatori presente anche De Siervo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) A Lissone si è tenuto questa mattina il consueto incontro di inizio stagione tra i rappresentanti degli arbitri e glidi Serie A. La riunione ha visto tra i propri protagonisti ildella CAN A-B, Gianluca, i tecnici di tutte le società della massima serie, el’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De. Secondo quanto riferisce LaPresse, l’incontro si è svolto in un clima sereno e al centro del colloquio, tra le altre cose, vi è stata l’analisi delle novità regolamentari e arbitrali per la nuova stagione. IlgliDeSportFace.