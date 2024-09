Il Cannes Yachting Festival e la sostenibilità 

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il2024, in programma dal 10 al 15 settembre, rappresenta un appuntamento di riferimento nel panorama mondiale della nautica, attirando l'attenzione di appassionati, professionisti e curiosi da ogni parte del globo. Questo evento, che si terrà nei suggestivi scenari del Vieux Port e del Port Canto di, offrirà una vetrina d'eccezione per oltre 700 imbarcazioni, messe in mostra dai più prestigiosi cantieri internazionali. Con una tradizione consolidata alle spalle, ilcontinua a distinguersi come il più grande salone nautico galleggiante d'Europa, un luogo dove innovazione, design e tecnologia si incontrano per tracciare il futuro del settore.