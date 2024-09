IFA 2024 in scena la smart home del futuro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 9 settembre 2024) Non c'è nessun altro luogo in Europa dove scoprire come la tecnologia di consumo influenzerà la nostra vita negli anni a venire come la Messe di Berlino, la casa dell'Internationale Funkausstellung Berlin, meglio nota come IFA. L'edizione, dal 6 al 10 settembre, è un appuntamento speciale perché celebra il centenario della rassegna, le cui pagine di storia più significative sono state incluse nella mostra dedicata ai suoi primi 100 anni. Dal televisore in bianco e nero da 8 x 10 centimetri ai telecomandi senza fili che hanno debuttato in Germania a inizio annii Settanta, fino al primo Compact Disc (1981), i Dvd e le console. Seppur la pervasività delle tecnologie abbia ridotto le barriere tra mercati differenti, la forza di IFA e delle sue immense hall (c'è anche la navetta per raggiungere i diversi poli) è esporre valanghe di prodotti inediti a tutti i livelli.