I Linkin Park sono tornati In realtà hanno sempre rappresentato il futuro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Quando avevo circa 13 anni, il mio insegnante di scienze era ossessionato da Numb, un singolo lunatico e angosciante tratto dal secondo album dei, Meteora. Lo inseriva nelle diapositive delle nostre gite scolastiche e poi chiudeva gli occhi in segno di apprezzamento durante la riproduzione. Un insegnante di 40 anni appassionato di una band nu-metal potrebbe sembrare bizzarro. Indossava cravatte a fantasia e non pantaloncini cargo. Ma, ovviamente, ierano famosi. Il loro primo album, Hybrid Theory del 2000, è il debutto più venduto di qualsiasi genere dopo Appetite for Destruction dei Guns N' Roses; ad oggi, è arrivato almeno a 32 milioni di copie in tutto il mondo. Questa popolarità non è stata minimamente intaccata dall'era dello streaming: idiverse canzoni, tra cui la stessa Numb, con più di un miliardo di streaming su Spotify.