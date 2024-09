Giuseppina Torre | Con la musica creo atmosfere Scegliere ci rende liberi

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 9 settembre 2024)è una delle pianiste e compositrici più raffinate d’Italia. Siciliana di nascita, milanese di adozione, è un’artista di fama internazionale che comunica con la suaemozioni, messaggi,. Ma non solo,è diventata un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne a causa della sua storia personale. La sua esperienza l’ha resa una voce potente e autentica nella sensibilizzazione su questo tema. Attraverso il suo impegno, sia artistico che personale, ha ispirato molte persone, diventando un’icona di resilienza e forza per tutte le vittime di abusi. In questo percorso, laè stata fondamentale per lei, offrendo un mezzo di espressione e guarigione che ha trasformato il suo dolore in arte e speranza per gli altri.