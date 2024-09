F1 Vincendo un Mondiale la McLaren realizzerebbe un’impresa senza precedenti in 75 anni di storia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Zitta zitta, lasogna di compiereche in Formula Uno non si è mai verificata. Quella di vincere unutilizzando un proprio telaio e un motore altrui, “bagnando il naso” a chi – quel propulsore – lo monta su una monoposto di propria creazione. Nel caso di specie, la Mercedes. In altre parole, stiamo parlando dell’ipotesi di vedere una scuderia che non costruisce il proprio motore, conquistare l’Iride gareggiando contro il cosiddetto “Factory Team” dell’azienda alla quale si appoggia per mandare la vettura in pista! Certo, in passato la stessa– così come Cooper, Lotus, Brabham, Tyrrell, Williams e Red Bull – hanno vinto Mondiali a raffica. Però, in quegli, Climax, Repco, Ford, Porsche, Honda, Renault e Mercedes non erano concorrenza diretta con un proprio team.