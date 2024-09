Dove si trova la Poetry Pharmacy la farmacia dove si prescrivono poesie per tutte le esigenze

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 9 settembre 2024) La sede principale dellasia Londra, per la precisione al 175 di Oxford Street, una delle vie più commerciali e note della capitale britannica. Una seconda siinvece a Bishop Castle. Caratteristica unica di questo esercizio commerciale è il fatto di prescrivere, letteralmente,in forma di medicina. O meglio, di considerare la poesia come fosse un rimedio contro ogni genere di malessere. L’ha fondata Deborah Alma, con l’intento di migliorare il benessere emotivo e mentale delle persone. Alma ha lavorato a lungo con persone affette da demenza senile, proponendo loro con persone affette da demenza e da malattie terminali, proponendo loro le parole come terapia. In questo modo ha anche sfruttato i suoi studi di scrittura creativa.