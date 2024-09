Dopo 10 mesi di chiusura dovuta all' esplosione del postamat Poste italiane riapre l’ufficio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) San Colombano al Lambro (Milano), 9 settembre 2024- Il 18 settembre 2024,10dididi via Monti a San Colombano al Lambro. Un comitato di cittadini, visti i disagi, soprattutto per anziani e fragili, impossibilitati a ritirare la pensione fuori paese, aveva presentato ricorso al Tar e chiesto un risarcimento simbolico di 211 euro a cittadino, per ogni giorno di, cercando di sollecitare l’apertura in anticipo di almeno un ufficio postale mobile. In passato ne era stato allestito uno nel cortile retrostante la chiesa San Francesco ma, questa volta, non è successo. I residenti hanno dovuto ricevere il servizio fuori paese e il Comune ha cercato di aiutare i fragili col trasporto sociale.