Del caso verrà investita anche la Santa Sede

(Di lunedì 9 settembre 2024) "Carissimi Parroci, Carissimi Sacerdoti e fedeli tutti, è con animo afflitto che ora mi posso rivolgere a ciascuno di voi per dar conto di un passaggio eccezionale per il protrarsi di una grave situazione che ha provocato da tempo una ferita nel corpo ecclesiale". Questo l’incipit della lettera che l’arcivescovo Giacomo Morandi ha rivolto alla comunità per comunicare l’avvenuto ’interdetto’ – come si dice nel diritto canonico – nei confronti di don Claudio Crescimanno. Una notizia già trapelata e ora resa nota dall’arcivescovo: don Crescimanno (che ha già promesso di attenersi alla disposizione per "il bene della comunità" che presiede) non potrà né impartire né ricevere sacramenti. "Rendo pubblico – scrive monsignor Morandi – il provvedimento emesso il 28 agosto 2024 dall’organo giudiziale e divenuto definitivo. Il 17 ottobre ’23, infatti, emettevo a carico del Rev.