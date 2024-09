Brucia l’auto del padre e poi gli spara | fermato un 30enne

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tensioni in famiglia. Sabato 7 settembre, i carabinieri di Varcaturo hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di undi Qualiano, accusato di maltrattamenti in famiglia, detenzione illegale di arma da fuoco, danneggiamento seguito da incendio e lesioni personali aggravate nei confronti del. Secondo le indagini, il giovane avrebbe vessato e minacciato ilquotidianamente. Il 1º settembre, ha incendiatodel, distruggendone la parte anteriore. Non contento dell’atto incendiario che aveva già messo a dura prova la sicurezza fisica e psicologica del genitore, il giovane ha compiuto un ulteriore passo verso l’inimmaginabile. Due giorni dopo l’incendio del, armato con una pistola calibro 6.35 detenuta illegalmente, hato in direzione delle gambe del