Anticipazioni Endless Love la puntata di oggi 9 Settembre

(Di lunedì 9 settembre 2024) La nuova serie televisiva turca, vincitrice dell’International Emmy Award, racconta la storia di Kemal, un giovane di umili origini, e Nihan, una ragazza proveniente da una famiglia benestante. Il loro amore nasce dopo essersi incontrati casualmente su un autobus. Segui ledisu Zon.it., ladiNihan ed Emir stanno discutendo del loro accordo matrimoniale, quando Kemal irrompe in azienda per rivelare al rivale che, dal momento che si è impossessato in modo scorretto delle quote della Alacahan Holding, è caduto in trappola. Le licenze delle miniere che Emir ha appena acquistato per una grande somma di denaro hanno un valore decisamente diverso rispetto a quello che s’immaginava. Intanto, Eda, in difficoltà con la piccola Deniz, decide di portare la bambina alla pittrice.